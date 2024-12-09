T.C.

RİZE

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

02/12/2024

Sayı : 2023/2042 Esas

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

Davacı Rasim YAZICI vekili Av. Asiye TATLI tarafından davalı Ali YAZICI ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca;

Davalı Rize İli İkizdere İlçesi nüfusuna kayıtlı Neriman ve Mevlüt'ten olma 20/10/1973 d.lu Rukiye EKŞİ'nin adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla ;

Davacılar tarafından Rize ili Merkez ilçesi Kömürcüler Köyünde 101 Ada 127 Parsel, 120 Ada 2 Parsel ve 120 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla davalı Rukiye EKŞİ'ye işbu dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, duruşma gününün 18/03/2025 günü saatinin ise 10:25 olduğu, davalının duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil etmediği taktirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

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