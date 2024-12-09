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RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

RİZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 00:00

T.C.
RİZE
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

02/12/2024

Sayı : 2023/2042 Esas
Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

Davacı Rasim YAZICI vekili Av. Asiye TATLI tarafından davalı Ali YAZICI ve arkadaşları aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara kararı uyarınca;
Davalı Rize İli İkizdere İlçesi nüfusuna kayıtlı Neriman ve Mevlüt'ten olma 20/10/1973 d.lu Rukiye EKŞİ'nin adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla ;
Davacılar tarafından Rize ili Merkez ilçesi Kömürcüler Köyünde 101 Ada 127 Parsel, 120 Ada 2 Parsel ve 120 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olmakla davalı Rukiye EKŞİ'ye işbu dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, duruşma gününün 18/03/2025 günü saatinin ise 10:25 olduğu, davalının duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil etmediği taktirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02134552