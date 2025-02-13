RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/143 Esas

KARAR NO : 2021/91

Davacı RİZE İL ÖZEL İDARESİ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Dursunali ve Neriman oğlu 14/06/1993 doğumlu Mesut ÇOĞALMIŞ'a, tüm adres araştırmalarına rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

Mahkememizin 14/10/2021 tarih ve 2020/143 Esas 2021/91 Karar sayılı kararı ile;

"1-Davanın KABULÜ ile; Rize, Merkez, Uzunköy köyü, 195 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 15/03/2021 tarihli fen bilirkişi Harita Yüksek Mühendisi Özgür Çolak tarafından hazırlanan fen raporuna eklikrokide B harfi ile gösterilen 231,73 m² tamamında davalılar adına kayıtlı payların İPTALİ ile davacı adına TESCİLİNE; 2-Kamulaştırılmasına karar verilen Rize, Merkez, Uzunköy köyü, 195 ada 10 parsel sayılı taşınmazda davalıların payları toplam kamulaştırma bedelinin 17.282,42-TL olarak TESPİTİNE; 3-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedeli olan 17.282,42-TL'nin davalılara tapuda hisseleri oranında derhal ödenmesine, bu hususta bankaya derhal müzekkere yazılmasına;4-Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 17.282,42-TL''ye 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca davanın açıldığı 17/08/2020 tarihine 4 ay eklenmek suretiyle 18/12/2020 tarihinden karar tarihi olan 14/10/2021 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine;" dair karar verildiği, iş bu kararın ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ya da mahkememize denk Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek dilekçe ile bedel yönünden Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, tescil yönünden ise kesin olmak üzere verilen karar, Dursunali ve Neriman oğlu 14/06/1993 doğumlu Mesut ÇOĞALMIŞ'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02171577