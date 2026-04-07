REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

02.04.2026

Sayı : 2025/683 Esas

Konu : Gaiplik

FATMA YAŞAR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN YAŞAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02.04.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 22309965286

ADI SOYADI : HASAN YAŞAR

BABA ADI : HAYDAR

ANA ADI : DÖNE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1932

DOĞUM YERİ : KIZILKAYA

İKAMETGAH ADRESİ :

