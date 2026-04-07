REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
İLAN
T.C. REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
02.04.2026
Sayı : 2025/683 Esas
Konu : Gaiplik
FATMA YAŞAR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN YAŞAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 22309965286
ADI SOYADI : HASAN YAŞAR
BABA ADI : HAYDAR
ANA ADI : DÖNE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1932
DOĞUM YERİ : KIZILKAYA
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr Basın no ILN02440901