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T.C. REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
28.05.2025
Sayı : 2024/1009 Esas
Konu : Gaplik
ABDULKADİR AKSIN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Hatay ili Reyhanlı ilçesi BAYIR Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Mustafa ve Sabriye'den olma, 01/03/1957 doğumlu MENEVŞE AKSIN'ın 2014 tarihinden bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde MUSTAFA YUMUŞAK'ı tanıyanların 6 ay içerisinde Reyhanlı Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur. 28.05.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 31186677076
ADI SOYADI : MENEVŞE AKSIN
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : SABRİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/03/1957
DOĞUM YERİ : REYHANLI
İKAMETGAH ADRESİ :
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