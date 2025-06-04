İLAN

T.C. REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

28.05.2025

Sayı : 2024/1009 Esas

Konu : Gaplik

ABDULKADİR AKSIN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Hatay ili Reyhanlı ilçesi BAYIR Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Mustafa ve Sabriye'den olma, 01/03/1957 doğumlu MENEVŞE AKSIN'ın 2014 tarihinden bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde MUSTAFA YUMUŞAK'ı tanıyanların 6 ay içerisinde Reyhanlı Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur. 28.05.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 31186677076

ADI SOYADI : MENEVŞE AKSIN

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : SABRİYE

DOĞUM TARİHİ : 01/03/1957

DOĞUM YERİ : REYHANLI

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN02237929