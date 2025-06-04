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REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 00:00

İLAN

T.C. REYHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

28.05.2025

Sayı : 2024/1009 Esas

Konu : Gaplik

ABDULKADİR AKSIN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Hatay ili Reyhanlı ilçesi BAYIR Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Mustafa ve Sabriye'den olma, 01/03/1957 doğumlu MENEVŞE AKSIN'ın 2014 tarihinden bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde MUSTAFA YUMUŞAK'ı tanıyanların 6 ay içerisinde Reyhanlı Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur. 28.05.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 31186677076
ADI SOYADI : MENEVŞE AKSIN
BABA ADI : MUSTAFA
ANA ADI : SABRİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/03/1957
DOĞUM YERİ : REYHANLI
İKAMETGAH ADRESİ :

 

#ilangovtr Basın no ILN02237929

 