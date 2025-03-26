T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2024/86 Esas

KARAR NO : 2025/1

SANIK : ABDULHANEN ALİ, REŞİT ve ZEYNEP oğlu, 1960 HALEP doğumlu.

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 26/09/2016

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 206/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : Düşme

KARAR TARİHİ : 03/01/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada sanıkhakkındaaçılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karartebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 19/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02196863