T.C.

REYHANLI

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2024/610

Karar No : 2024/43

Sanık : Hasne MIĞRAVİ, Kasım ve Zubeyde kızı, 1966, Suriye doğumlu

Suç : Resmi belgenini düzenlenmesinde yalan beyan

Suç Tarihi : 16.01.2015

Karar Tarihi : 13.09.2024



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hasne MIĞRAVİ hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda (Düşme) karar verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24.09.2024

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