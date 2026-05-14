REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/36 Esas

DAVALI : MAHER ALDROUBI Kolejtepe Mah. Mühendis Evleri Sk. 3B 12Şahinbey / Gaziantep / Türkiye Şahinbey/ GAZİANTEP

Davacı tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vekillikten çekilme dilekçesi ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan yargılamada Avukatınız vekillik görevinden istifa etmiş olup, tebligatın ulaşmasından itibaren iki hafta daha vekalet görevi devam edecektir. Bu süreden sonra yapılacak yargılamaya bizzat ya da görevlendireceğiniz yeni bir vekille takip edilmesi gerektiği; Aksi halde HMK 150 vd. uyarınca iş ve işlemlerin yapılacağı, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği veyahut dosyanın işlemden kaldırılabileceği bildirilir.(HMK 82,83 ve 150)

Duruşma Günü: 16/09/2026 günü saat: 10:10'da ÖN İNCELEME DURUŞMASI yapılacağı Sulh için hazırlık yapılması 2 haftalık kesin süre içinde Dilekçelerdeki delillerin, belgelerin sunulması ve başka yerden getirtilecekler için gerekli açıklamaların yapılması aksi halde vazgeçilmiş sayılacağı Aynı duruşmada TAHKİKATA geçilebileceği Tarafların duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği Tahkikatta tanıkların hazır edilmeleri halinde dinlenebileceği Tahkikatın sona erdiği duruşmada Sözlü yargılamaya geçilebileceği, Sözlü yargılama için duruşma tehir edilmesi halinde ayrıca bildirilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği (HMK 139,147,118-136) duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

