T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2017/82 Esas

KARAR NO : 2025/159

C.SAV.ESAS NO : 2017/254

SANIK : HAFEZ ALAZIZ, NOJOUD ve JASEM oğlu, 1995 DEIRAZZOR doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 25/02/2016

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME

KARAR TARİHİ : 24/06/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hafez ALAZIZ hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 10.09.2025

#ilangovtr Basın no ILN02293728