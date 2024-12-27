T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2016/258 Esas

KARAR NO : 2024/173

C.SAV.ESAS NO : 2016/785

SANIK : MALİK AL WASEL, ABDULLAH ve MEHDİYE oğlu, 23/09/1976 HAMA doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Karşılıksız Yararlanma

SUÇ TARİHİ : 30/09/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 163/3

VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME

KARAR TARİHİ : 24/04/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Malik AL WASEL hakkında Karşılıksız Yararlanma suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ve katılan kurum vekili istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 Hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 24.12.2024

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