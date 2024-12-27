T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2016/217 Esas

KARAR NO : 2024/171

C.SAV.ESAS NO : 2016/700

SANIK : HİKMET CUMA AHMED, CUMA ve ZEHİDE oğlu, 1969 ALEPPO doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no:, Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Kasten Yaralama, Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 08/11/2012

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle, 86/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : DÜŞME

KARAR TARİHİ : 24/04/2024

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hikmet Cuma Ahmed hakkında Kasten Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 Gün süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.24.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02147308