T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

18.09.2024

Sayı : E.36986964-2022/391-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2022/391

Karar No :2023/387

SSÇ : MEHMET KARATAŞ, Kadir ve Emine oğlu, 15/09/2006 Reyhanlı doğumlu, Hatay, Reyhanlı, Cüdeyde mah/köy nüfusunda kayıtlı. Fidanlık Mah. Şeyh Abdurrahman cad.no: 2 iç kapı no: 4 Reyhanlı/ Hatay adresinde oturur. TC Kimlik No:11828323974

Katılan :ABDULHEY İZHAB, Talal ve Ranya oğlu, 17/08/2003 İdlip doğumlu.

Suç : Basit Yaralama

Suç Tarihi :08/03/2022

Karar Tarihi :26/09/2023



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada katılan Abdulhey İzhab'ın şikayeti üzerine ssç Mehmet Karataş hakkında basit yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda ssç hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği, ve yapılan adres araştırması sonucu KATILANIN tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetininve ssç müdafinin itiraz dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

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