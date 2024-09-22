T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

18.09.2024

Sayı : E.36986964-2016/256-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No: 2016/256

Karar No: 2024/331

Sanık: NECLE BİRİMO,Muhammet ve Seira kızı, 01/01/1988 Suriye doğumlu.

Suç: Karşılıksız Yararlanma

Suç Tarihi: 18/02/2015

Karar Tarihi: 27/06/2024



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Necle Birimo hakkında Karşılıksız Yararlanma suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında zaman aşımı Durma kararı verildiği ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02092042