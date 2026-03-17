REYHANLI 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. REYHANLI 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/85 Esas

DAVALI : CEM YAVUZ - Yeni Mah Faruk Cengiz Cad. No:63 31500 Reyhanlı/ HATAY

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçenizi, varsa ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi, tanıklarınızın ad, soyadlarını, adreslerini ve hangi hususta dinleteceğinizi bildirmeniz gerektiği aksi takdirde dava dilekçesinde belirtilen hususları inkar etmiş sayılacağınız, savunmalarınızı ve delillerinizi somutlaştırmanız, elinizde bulunan delilleri ibraz etmeniz ve gerektiğinde delil avansını yatırmanız, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

