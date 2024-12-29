T.C. PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/115

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ

MAHALLESİ : ÖRMELİ MAHALLESİ

ADA NO : 109

PARSEL NO : 204, 207

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : HASAN TÜRKERİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Malatya ili, Pütürge ilçesi, Örmeli Mahallesi, 109 ada 204 ve 207 parsel sayılı taşınmazındavalıya ait hissesinin 05/04/2023 tarih ve 7452 sayılı kanunla yasalaşan 24/02/2023 tarih ve 126 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 7. Maddesi gereğince, 4650 sayılı kanunla Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesine göre kamulaştırıldığı bildirilerek kamulaştırma bedelinin tespitine karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/115 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

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