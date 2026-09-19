PÜLÜMÜR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. PÜLÜMÜR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/72 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyeti Kaynaklı) davasına ilişkin yürütülen yargılamada;

Davacılar dava vekili Ali DÜZGÜN, 24/07/2023 tarihli dava dilekçesi ile müvekilleri Binali KELEŞ ve Yadigar KELEŞ'in ortağı/hissedarı olduğu Tunceli İli Pülümür İlçesi Kabadal Köyü 101 ada 10, 12, 17, 25 ve 26 parsel, 104 ada 12 parsel, 107 ada 6 parsel, 112 ada 7, 14 ve 27 parsel, 114 ada 2, 5 ve 25 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde söz konusu olan ortaklığın giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen dahili davalılar;

Cemal kızı, 1975 doğumlu, 275............414T.C. kimlik numaralı Fatma ŞEN,

Musa kızı, 1960 doğumlu, 376........096 T.C. kimlik numaralı Hanife SİELER,

Yaşar kızı, 2001 doğumlu, 654.........832 T.C. kimlik numaralı Bahar YILMAZ,

Hüseyin oğlu, 1956 doğumlu, 195.......666 T.C. kimlik numaralı Yaşar YILMAZ,

Mustafa kızı, 1980 doğumlu, 254.........196 T.C. kimlik numaralı Emine YILMAZ,

Mustafa oğlu, 1988 doğumlu, 126........404 T.C. kimlik numaralı Emrah GÜMÜŞ ve

Cemal kızı, 1969 doğumlu, 365......906 T.C. kimlik numaralı Nadiye ŞEN'in

duruşma günü olan 24/11/2026 tarihinde saat 10:30'da Pülümür Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde 6100 Sayılı H.M.K.'nın147/2. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu duruşma günü, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

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