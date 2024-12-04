POLATLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

POLATLIİCRA DAİRESİ

2024/505 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/505 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Polatlı İlçe, İSTİKLAL Mahalle/Köy, 1660 Ada, 7 Parsel, a blok 6.kat 14bb Nolu taşınmaz satışa sunulmuştur. Ana taşınmaz 2835 m2 olup, üzerinde a ve b blok olmak üzere iki adet blok bulunmaktadır. Ayrık nizam yapıdalardır. A blok bodrum, zemin ve yedi normal kattan oluşmakta toplam 9 katlıdır. 2018 yılı itibariyle 6 yıllıktır. Toplamda 16 adet mesken vardır. Satışa konu mesken ise a blokta yer almakta ve altıncı kat 14 noda yer almaktadır. Mesken güney, doğu ve batı cephelidir. bürüt 137,11 net 117,84 m2 dir. Meskende 3 oda , mutfak, banyo, duş, tuvalet ve 2 balkon bulunmaktadır. Taşınmaz boş durumdadır. A blokta Doğalgaz tesisatı var ama yarım bırakılmıştır. Geniş evsafı bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

Adresi : İstiklal Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Cad No:13/A 14 Bb Polatlı / ANKARA

Yüzölçümü : ana taşınmaz 2.835 m2 satışa konu mesken net 117,84 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı vardır, ayrık nizam, 8 kat yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 1.990.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:24

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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