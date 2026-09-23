POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

POLATLI BELEDIYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL (TARLA) SATILACAKTIR

S.No Mahalle İmar Durumu Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü M2 M2 Birim Fiyatı (TL) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Şartname Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Zafer Plansız Alan Tarla 2952 5 33.761,67 320,00 10.803.734,40 324.112,03 2.000,00 00 09.10.2026 14.00 2 Zafer Plansız Alan Tarla 2952 7 50.978,29 320,00 16.313.052,80 489.391.58 2.000,00 09.10.2026 14.05 3 Zafer Plansız Alan Tarla 2952 8 37.327,82 320,00 11.944.902,40 358.347,07 2.000,00 09.10.2026 14.10 4 Zafer Plansız Alan Tarla 2952 9 28.252,96 320,00 9.040.947,20 271.228,41 2.000,00 09.10.2026 14.15 5 Zafer Plansız Alan Tarla 2952 13 21.910,55 320,00 7.011.376,00 210.341,28 2.000,00 09.10.2026 14.20 6 Zafer Plansız Alan Tarla 2952 15 34.827,05 320,00 11.144.656,00 334.339,68 2.000,00 09.10.2026 14.25 7 Zafer Plansız Alan Tarla 2952 21 27.095,25 280,00 7.586.670,00 227.600,10 2.000,00 09.10.2026 14.30 8 Zafer Plansız Alan Tarla 2952 22 40.304,36 310,00 12.494.351,60 374.830,54 2.000,00 09.10.2026 14.35 9 Zafer Plansız Alan Tarla 2952 25 27.374,64 310,00 8.486.138,40 254.584,15 2.000,00 09.10.2026 14.40 10 Zafer Plansız Alan Tarla 2952 31 22.829,60 280,00 6.392.288,00 191.768,64 2.000,00 09.10.2026 14.45 11 Zafer Plansız Alan Tarla 2957 7 9.574,39 250,00 2.393.597,50 71.807,92 2.000,00 09.10.2026 14.50 12 Zafer Plansız Alan Tarla 2989 7 10.743,03 320,00 3.437.769,60 103.133,08 2.000,00 09.10.2026 14.55 13 Zafer Plansız Alan Tarla 2989 8 8.205,63 315,00 2.584.773,45 77.543,20 2.000,00 09.10.2026 15.00 14 Zafer Plansız Alan Tarla 2989 9 6.351,54 315,00 2.000.735,10 60.022,05 2.000,00 09.10.2026 15.05 15 Zafer Plansız Alan Tarla 2989 10 5.930,67 320,00 1.897.814,40 56.934,43 2.000,00 09.10.2026 15.10 16 Eskikarsak Plansız Alan Tarla 120 2 57.720,99 70,00 4.040.469,30 121.214,07 2.000,00 09.10.2026 15.15 17 Eskikarsak Plansız Alan Tarla 121 9 13.704,59 70,00 959.321,30 28.779,63 2.000,00 09.10.2026 15.20 18 Gümüşyaka Plansız Alan Tarla 181 172 24.390,78 60,00 1.463.446,80 43.903,40 2.000,00 09.10.2026 15.25 19 Gümüşyaka Plansız Alan Tarla 181 358 5.751,46 60,00 345.087,60 10.352,62 2.000,00 09.10.2026 15.30 20 Kocahacılı Plansız Alan Tarla 101 4 5.072,22 80,00 405.777,60 12.173,32 2.000,00 09.10.2026 15.35 21 Kocahacılı Plansız Alan Tarla 152 50 16.093,68 60,00 965.620,80 28.968,62 2.000,00 09.10.2026 15.40 22 Kocahacılı Plansız Alan Tarla 165 5 5.698,39 40,00 227.935,60 6.838,06 2.000,00 09.10.2026 15.45 23 Sakarya Plansız Alan Tarla 186 107 16.967,48 50,00 848.374,00 25.451,22 2.000,00 09.10.2026 15.50 24 Sazılar Plansız Alan Tarla 166 8 15.540,16 70,00 1.087.811,20 32.634,33 2.000,00 09.10.2026 15.55 25 Yenimehmetli Plansız Alan Tarla 168 125 41.038,86 50,00 2.051.943,00 61.558,29 2.000,00 09.10.2026 16.00 26 Yıldızlı Plansız Alan Tarla 141 66 7.241,84 70,00 506.928,80 15.207.86 2.000,00 09.10.2026 16.05

1- Ankara İli, Polatlı İlçesi mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda tabloda bilgileri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine gore Açık Artırma Usulü ile ihale edilmek suretiyle satış işlemi yapılacaktır.

2- İsteklilerin, 09.10.2026 tarihinde yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde Esentepe Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA adresindeki Polatlı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.

3- Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri yukarıdaki tabloda yazılıdır. (KDV Kanununun 17/4-p maddesine göre KDV’den istisnadır.)

4- İhale Şartname ve Geçici Teminat Bedellerinin Yatırılması

İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Esentepe Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA adresindeki Polatlı Belediyesi Hizmet Binasında Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000,00 TL ( İkibinTürkLirası ) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin şartname alması zorunludur. İhale Şartname ve geçici teminat bedeli Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 09.10.2026 tarih ve 13.30’a saate kadar ihale bedellerini yatırarak evrak teslimini yapmaları zorunludur.

İlanda bulunmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden once ihale komisyonuna (Encümene) ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.

2886 Sayılı D.İ.K 45.Maddesi “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye girecek olanlardan istenen belgeler;

I) Gerçek Kişilerden:

a)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını,

b)Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi,

c) Tebligat için adres beyanı ile elektronik tebligat adresi ve irtibat için telefon numarası

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, İhaleye vekâleten katılacaklardan noterden vekâletname,

d)Geçici teminatın belediye veznesine ve ya belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge,

e) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İstekli ,yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi,

g) Ortak girişim olması halinde; noter tastikli Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzelkişilerin her birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara gore temin edecekleri belgeler,

II) Tüzel Kişiliklerden

a) Vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Tebligat için adres beyanı, elektronik tebligat adresi ve irtibat için telefon numarası bildirmeleri,

b) İhaleye girmeye yetkili olan kişinin yetki belgesi veya yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname,

c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış olacaktır)

ç) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

d) Geçici teminatın belediye veznesine veya belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge,

e) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

f) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

g) Şartnameücretininyatırıldığınadair makbuz,

ğ) İstekli,yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi,

h) Ortak girişim olması halinde; noter tastikli Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara gore temin edecekleri belgeler,

6- İhaleKomisyonuİhaleyiyapıp yapmamakta serbesttir.

7- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02553806