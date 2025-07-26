T.C. POLATLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.29300917-2025/103-Ceza Dava Dosyası

Müşteki Aziz Burçin BOZKURT ve sanık Osman ÜNAL arasında "Dolandırıcılık" suçu yönünden mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememizce;

1- Her ne kadar sanık OSMAN ÜNAL hakkında şantaj suçundan cezalandırılmaları talebi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de CMK'nın 3, 4 ve 5 maddeleri gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2- Karar kesinleştiğinde sanığın TCK'nın 158/1-f, maddesinde düzenlenen "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan dolayı yargılanmalarının görevli ve yetkili Polatlı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmasını teminen dosyanın Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine,

3- Yüze karşı verilen kararın tefhiminden itibaren, yoklukta verilen kararın ise tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak ya da bir başka Ceza Mahkemesi aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle karara itiraz edilebileceğine,

4- İtiraz edilen kararın itiraz incelemesi için Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderileceğine, itiraz edilmeyen kararın kesinleşeceğine" karar verilmiş olup;

Sanık 20323037392 TC kimlik nolu Osman ÜNAL'ın bilinen en son adresine yapılan tebligat adreste ikamet etmediğinden bahisle iade edilmiş, kolluk vasıtası ile yapılan adres araştırmasından da bir sonuç çıkmadığından ve sanığın sistemde kayıtlı mernis adresi de bulunmadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden başlayacak iki haftalık süre içerisinde mahkememize yada herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak yada sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yoluyla Polatlı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz Yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği,

İlanen duyurulur.

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