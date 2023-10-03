PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Pınarhisar Belediyesine ait aşağıda bilgileri yer alan taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile 16.10.2023 tarihinde saat 14:30’da Pınarhisar Belediye Encümeni huzurunda, hizmet binasındaki toplantı salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır. Taşınmaz Bilgileri:

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanı Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Türü 1 Orta Mahalle 133 241 3.209,80 m² Arsa 11.235.000 337.050,00 Kapalı

3. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Pınarhisar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir, 1.000,00(bin)TL karşılığında alınabilir. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır.

4. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat bedelini 16.10.2023 tarihinde ve saat 12:30’a kadar Belediyemiz veznesine veya TR55 0001 2009 5570 0004 0000 07 iban nolu Halk Bankası Pınarhisar Şubesi Pınarhisar Belediye Başkanlığı hesabına yatırmaları ve belgelerini en geç 16.10.2023 tarihinde saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

5. Teklifler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununca kapalı teklif usulü ihale için belirtilen usuller doğrultusunda hazırlanıp, sunulacaktır.

6. Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

a.İç Zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır, (Şartname ekinde örneği mevcuttur)

b. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,

c. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdiklivekaletname vevekilin imza beyannamesi,

d. Tüzel kişi isemevzuatı gereğitüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü, (noter tasdikli)

e. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için iş ortaklığı beyannamesi,

f. Tebligat için adres beyan belgesi,

g. Pınarhisar Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

h. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleyeilişkin Pınarhisar BelediyeBaşkanlığı veznesine veya TR55 0001 2009 5570 0004 0000 07 iban nolu Halk Bankası Pınarhisar Şubesi Pınarhisar Belediye Başkanlığı hesabına yatıracakları geçiciteminat makbuzu veya banka teminat mektubu

i. 1.000,00 TL Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu,

j. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan kişiler veyasakla addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,

k. Taşınmaz mal satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)

B. Dış Zarfın Sunulması:

Dış zarfın üzerinde isteklinin, adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde ihale adı, ihalenin yapılacağı yer, tarih vesaat yazılacaktır. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır. Taşınmaza kapalı teklif usulü ile teklif verilecektir. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

6. İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

7. Hüküm bulunmayan hallerde Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlan Olunur.



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