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PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 00:00

PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Belediyemize ait Kırklareli İli Pınarhisar İlçesinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif  Usulü Arttırma suretiyle ayrı ayrı satılacaktır.

2. İhalelere  ait  şartname  ve ekleri Belediyemiz Yazı  İşleri Müdürlüğünde görülebilir, 1.000,00 TL karşılığında kurumumuzdan satın alınabilir. İhaleye/ihalelere katılacak olanların, ilgili ihaleye ilişkin şartnameyi ve eklerini satın almaları zorunludur.

3. İhaleler, Kurumumuz hizmet binasındaki toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda (Adres: Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 Pınarhisar/KIRKLARELİ) yapılacaktır.

Sıra NoMahalleAda/ParselAlanı (m²)CinsiMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1Beylik Mahalle256/4380,00 Arsa1.330.00039.90023.12.202414:00
2Beylik Mahalle256/5396,57 Arsa1.400.00042.00023.12.202414:30
3Beylik Mahalle256/6394,42 Arsa1.400.00042.00023.12.202415:00
4Beylik Mahalle256/7363,44Arsa1.280.00038.40023.12.202415:30
5Beylik Mahalle256/8365,58Arsa1.300.00039.00023.12.202416:00
6Beylik Mahalle256/9380,00Arsa1.350.00040.50023.12.202416:30
7Beylik Mahalle256/10320,36Arsa1.150.00034.50023.12.202417:00
8Beylik Mahalle380/25450,00Arsa1.460.00043.80024.12.202414:00
9Beylik Mahalle380/26450,00Arsa1.430.00042.90024.12.202414:30
10Beylik Mahalle380/27450,00Arsa1.350.00040.50024.12.202415:00
11Orta Mahalle326/6821,31Arsa3.725.000111.75024.12.202415:30

4. Muhammen  satış bedeli her taşınmaz için  ayrı ayrı belirlenmiş olup, geçici  teminat muhammen bedelin %3’ü nispetindedir.

5. İstekliler ihaleye  katılmak için en geç, yukarıda belirtilen ihalelerin gününde saat 12:30’a kadar, aşağıda belirtilen belgelerle  birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

a) Dilekçe

b) Taşınmaz mal şartnamesi ve ekleri (şartname ve eklerinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır), şartname ve eklerinin alındığına dair makbuz,

c) Tebligat için adres beyanı ve yerleşim yeri belgesi,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

d) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi,

e) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

f) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); ihale için gerekli belgelerle birlikte ortak girişim beyannamesi,

g) Vekaleten iştirak edenler, noter tasdikli vekaletnameyi sunmak zorundadır.

ğ) Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı alınmalıdır.

6. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir.

7. Hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02136437