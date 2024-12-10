PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Belediyemize ait Kırklareli İli Pınarhisar İlçesinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle ayrı ayrı satılacaktır.

2. İhalelere ait şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir, 1.000,00 TL karşılığında kurumumuzdan satın alınabilir. İhaleye/ihalelere katılacak olanların, ilgili ihaleye ilişkin şartnameyi ve eklerini satın almaları zorunludur.

3. İhaleler, Kurumumuz hizmet binasındaki toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda (Adres: Camiikebir Mah. Erol Olgaçlı Cad. No:24 Pınarhisar/KIRKLARELİ) yapılacaktır.

Sıra No Mahalle Ada/Parsel Alanı (m²) Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Beylik Mahalle 256/4 380,00 Arsa 1.330.000 39.900 23.12.2024 14:00 2 Beylik Mahalle 256/5 396,57 Arsa 1.400.000 42.000 23.12.2024 14:30 3 Beylik Mahalle 256/6 394,42 Arsa 1.400.000 42.000 23.12.2024 15:00 4 Beylik Mahalle 256/7 363,44 Arsa 1.280.000 38.400 23.12.2024 15:30 5 Beylik Mahalle 256/8 365,58 Arsa 1.300.000 39.000 23.12.2024 16:00 6 Beylik Mahalle 256/9 380,00 Arsa 1.350.000 40.500 23.12.2024 16:30 7 Beylik Mahalle 256/10 320,36 Arsa 1.150.000 34.500 23.12.2024 17:00 8 Beylik Mahalle 380/25 450,00 Arsa 1.460.000 43.800 24.12.2024 14:00 9 Beylik Mahalle 380/26 450,00 Arsa 1.430.000 42.900 24.12.2024 14:30 10 Beylik Mahalle 380/27 450,00 Arsa 1.350.000 40.500 24.12.2024 15:00 11 Orta Mahalle 326/6 821,31 Arsa 3.725.000 111.750 24.12.2024 15:30

4. Muhammen satış bedeli her taşınmaz için ayrı ayrı belirlenmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin %3’ü nispetindedir.

5. İstekliler ihaleye katılmak için en geç, yukarıda belirtilen ihalelerin gününde saat 12:30’a kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

a) Dilekçe

b) Taşınmaz mal şartnamesi ve ekleri (şartname ve eklerinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır), şartname ve eklerinin alındığına dair makbuz,

c) Tebligat için adres beyanı ve yerleşim yeri belgesi,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,

d) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi,

e) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

f) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); ihale için gerekli belgelerle birlikte ortak girişim beyannamesi,

g) Vekaleten iştirak edenler, noter tasdikli vekaletnameyi sunmak zorundadır.

ğ) Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı alınmalıdır.

6. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir.

7. Hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02136437