PINARBAŞI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. PINARBAŞI (KAYSERİ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2015/171 Esas

KARAR NO : 2025/91

Mahkememizin 2015/171 Esas, 2025/91 Karar sayılı 25/02/2025 tarihli ilamı ile hakkında "5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet" suçundan Düşme kararı verilen Mohammad Majed ve Kawkab oğlu, 29/06/1994 Halep doğumlu, MOHAMMAD ABDULHADI SHASHATI'a gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilemediğinde, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Gerekçeli kararın ve İstinaf Başvuru Dilekçesine tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize veya eş değer mahkemeye dilekçe ile bizzat başvurarak veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirilmek suretiyle, KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere (kanun yoluna başvurulmadığı takdirde karar kesinleşecektir) İLAN OLUNUR. 12.09.2025-

