İLAN

PERVARİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2025/17

Davacı , ALİ KORKUNÇ ile Davalılar , GÜLEÇLER KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ, PERVARİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Siirt ili Pervari İlçesi Güleçler Köyü 114 ada 1 parsel (2.200,64 m2), 114 ada 2 parsel (1.328,55 m2), 114 ada 3 parsel (4.108,65 m2) ve botan çayı arasında kalan alanın davacı Ali KORKUNÇ adına tapuya tescili için mahkememizde dava açıldığı, bu taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Mahkememizin 2025/17 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 08.04.2026

