×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 00:00

 

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi
Dönemi		Vergi
Kodu		Takip Dosya NoVergi Aslı
Borcu Toplamı		Ceza Toplamı
6040011630FERİDUN KÜÇÜKELBARBAROS MAH. KARDELEN SK. INCITY B1 K. No:4C D.No:22 Tel: ATAŞEHİR İST.20150120151290532025110514Fmq00001361.271.113,730,00
6040011948MUSTAFA SAFFET KÜÇÜKELR.HİSARI MAH. BEBEK YOLU SK. LILYUM PLUS APT K. No:15 D.No:3 SARIYER İST.20150120151290532025110514Fmq00001341.271.113,730,00
6490482516TASF.HAL.İMAJPET AKARYAKIT TİC. A.Ş.YENİ MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. KLAS PLAZA B BLOK K. 70 B D.No:18 AKDENİZ/ MERSİN20180520180591212025071514Fmq00031941.220.624,000,00
3940278189MURAT ÖZGÜR GENLİİSTİKLAL MAH. SELİM SK. BORAL APT K. No:13 D.No:2 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR20110120111200102024022914Fmn0000029928.353,580,00
7040257993CENGİZ ÖZÖCALÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.20091220091230802022102614Fmr00000100,00919.215,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050620050630802017120614Fmt00000450,00835.785,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050320050330802017120614Fmt00000320,00801.046,26
3880028724İLHAN FİRUZBAYPETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.20061220061230802018032614Fmn00000550,00790.235,19
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090120091230802024092514Fmt00001260,00746.725,71
1050262358SELMA KAVAZANCIYENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN Sİt. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST."20021220021230802010102014Fml00000310,00708.334,79
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20051120051130802017120614Fmt00000490,00688.147,38
9560015799HIDIR YILDIRIMKORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.20021220021230802010100814Fmt00000360,00675.015,88
5481307957YUSUP KHADZHIMURADOVKURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 PENDİK İST.20180620180630802022061014Fmp00003590,00662.138,71
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050820050830802017120614Fmt00000430,00614.132,73
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050920050930802017120614Fmt00000420,00596.755,44
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20051220051230802017120614Fmt00000470,00582.199,70
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050420050430802017120614Fmt00000520,00575.695,35
5481307957YUSUP KHADZHIMURADOVKURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 PENDİK İST.20180720180730802022061014Fmp00003580,00559.800,00
3880028724İLHAN FİRUZBAYPETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.20061220061210842018032614Fmn0000055550.530,520,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050720050730802017120614Fmt00000440,00538.976,39
3880028724İLHAN FİRUZBAYPETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.20061220061200152018032614Fmn0000055526.823,460,00
3700044401YILMAZ ERSOYGÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK K. No:2/2 D.16 PENDİK İST.20030920030930802009030414Fmn00000280,00520.483,88
0070210857GÜRHAN ADALARATALAR MAH. BAHÇELİ SK. FAHRI BABA APT. B BLOK K. No:7 D.No:13 KARTAL İST.20140820140830802025110514Fmk00000080,00510.569,46
5481307957YUSUP KHADZHIMURADOVKURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 PENDİK İST.20180820180830802022061014Fmp00003550,00493.650,00
9560015799HIDIR YILDIRIMKORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.20021220021210842010100814Fmt0000036490.511,540,00
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090420090630802024092514Fmt00001300,00486.028,53
4880591253RAMAZAN KAHVECİADİL MAH. KEMERLER SK. K. No:4 D.No:5 Tel: SULTANBEYLİ İST.20170120171230802025052814Fmo00000060,00480.920,76
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050520050530802017120614Fmt00000530,00473.711,63
1050262358SELMA KAVAZANCIYENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST.20021220021210842010102014Fml0000031461.598,170,00
3700044401YILMAZ ERSOYGÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK K. No:2/2 D.16 PENDİK İST.20030820030830802009030414Fmn00000260,00438.458,92
4610407699MEHMET HELVACIYENİ MAH. YENİ SK. K. No:12 D.No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE20160120161243152025110314Fmo0000069437.096,460,00
4980418155ALİ KAPLANKÜLTÜR MAH. MANSUR BAYRAM CAD. K. No:32 D.No:2 Tel: MERKEZ DÜZCE20160120161243152025110314Fmo0000023437.096,460,00
6040011630FERİDUN KÜÇÜKELBARBAROS MAH. KARDELEN SK. INCITY B1 K. No:4C D.No:22 Tel: ATAŞEHİR İST.20131120151290532025110514Fmq0000135435.261,620,00
6040011948MUSTAFA SAFFET KÜÇÜKELR.HİSARI MAH. BEBEK YOLU SK. LILYUM PLUS APT K. No:15 D.No:3 SARIYER İST.20131120151290532025110514Fmq0000133435.261,620,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20051020051030802017120614Fmt00000500,00433.205,42
4100051439TAYFUN GÖZKUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST.20130220130230802025110514Fmo00005020,00431.380,20
5481307957YUSUP KHADZHIMURADOVKURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 PENDİK İST.20180420180430802022061014Fmp00003610,00402.300,00
3700044401YILMAZ ERSOYGÜZELYALI MAH. CÜMLE SK. B BLOK K. No:2/2 D.16 PENDİK İST.20030720030730802009030414Fmn00000270,00390.048,15
4070147347ONUR GÖKHAN GÖLLÜOSMANAĞA MAH. YOĞURTÇU PARKI CAD. K. No:56 D.No:4 Tel: KADIKÖY İST.20160120161200102025092614Fmo0000108385.380,000,00
2550155193TUNCAY ÇİFTÇİKOCAKAYMAS MAH. İZMİT KANDIRA YOLU CAD. K. No:11 D.No:YOK Tel: KANDIRA KOCAELİ20160120161230802025021914Fmm00031560,00382.454,10
4210210321FEHİM GÜLMEZBAĞLARBAŞI MAH. SEYRAN SK. K. No:38 D.No:3 Tel: DARICA KOCAELİ20160120161230802025021914Fmo00029580,00382.454,10
6190547595METART DIŞ TİCARET VE PAZ.LTD.ŞTİ.YENİŞEHİR MAH. MUSTAFA AKYOL SK. K. No:13 D.No:103 Tel:5552979749 PENDİK İST.20160120161230802020111914Fmq00026940,00382.454,10
1050262358SELMA KAVAZANCIYENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST.20021120021130802010102014Fml00000290,00374.386,56
0070210857GÜRHAN ADALARATALAR MAH. BAHÇELİ SK. FAHRI BABA APT. B BLOK K. No:7 D.No:13 Tel: KARTAL İST.20140520140530802025110514Fmk00000070,00370.477,05
6260012632ZEKİ MUTLUBAYRAMOĞLU MAH. PLAJ CAD. K. No:34 D.No:4 DARICA /KOCAELİ19980119981210842010101114Fmq0000036367.357,800,00
8610073700İBRAHİM BİLGİN TUĞTEKİNKUŞÇULU MAH. OKCULU SK. K. No:29/2 D.No:YOK Tel: ÜNYE ORDU19980119981210842010102014Fms0000004367.357,800,00
4050308838KADİR GÖKŞİNESENYALI MAH. EDEBALİ CAD. K. No:13 D.No:3 Tel: PENDİK İST.20190120191200102025092214Fmo0000319364.460,410,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050220050230802017120614Fmt00000340,00362.055,33
4100051439TAYFUN GÖZKUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST.20130720130730802025110514Fmo00004960,00345.789,72
5940866147KONSTANTIN KUROCHKINACARLAR MAH/SEMT 57 SK. K. No:32 D.No:1 Tel:5330279954 BEYKOZ İST.20190120191200102024050314Fmp0000006328.048,640,00
5420417456MAĞRUP KEÇECİHARMANDERE MAH. OVA SK. K. No:16 D.No:1 Tel: PENDİK İST.20140520140510842020093014Fmp0000035321.254,050,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20040920040930802017120614Fmt00000360,00314.429,99
7040257993CENGİZ ÖZÖCALÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.20091220091200152022102614Fmr0000010306.405,000,00
5420417456MAĞRUP KEÇECİHARMANDERE MAH. OVA SK. K. No:16 D.No:1 Tel: PENDİK İST.20140520140530802020093014Fmp00000350,00306.247,90
5420417456MAĞRUP KEÇECİHARMANDERE MAH. OVA SK. K. No:16 D.No:1 Tel: PENDİK İST.20140520140500762020093014Fmp0000035306.247,900,00
9030489596TASF.HAL.UZUNER DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİALT KAYNARCA MAH DENİZ CD.YANYOL K. No:110 D.No:A Tel: PENDİK İST.20130220130230802023013114Fmt00000020,00303.834,51
3060076052SEVİM DOĞANA. KAHVECİ MAH. OSMANLI CAD. SAROS ÖZENKENT SIT. 9. BLOK B 9 K. No:22 D.No:47 B.DÜZÜ. İST.19980119981210842010102014Fmn0000002299.467,350,00
7360273842HÜSEYİN SADIKLIUMURBEY MAH. FAHRETTİN ALTAY CAD. K. No:74 D.No:YOK Tel: GEDİZ KÜTAHYA20020120021230802010101114Fmr00000060,00294.867,44
7360273842HÜSEYİN SADIKLIUMURBEY MAH. FAHRETTİN ALTAY CAD. K. No:74 D.No:YOK Tel: GEDİZ KÜTAHYA20020120021230802010101114Fmr00000070,00294.867,44
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050620050610842017120614Fmt0000045294.846,380,00
3880028724İLHAN FİRUZBAYPETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.20051220051230802018041714Fmn00000020,00287.810,82
2250451484HAYATİ ÇALIKSEMİZKUMLAR MAH. ÇANTA CAD. 3 NOLU L TİPİ K. No:162C D.No:YOK Tel: SİLİVRİ İST.20140120141230802020101714Fmm00057390,00274.420,47
6880649187BATUHAN ÖZERKURTULUŞ MAH. SANAYİ SK. K. No:7 D.No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR20170320170300152025020614Fmq0000136271.260,000,00
3940278189MURAT ÖZGÜR GENLİİSTİKLAL MAH. SELİM SK. BORAL APT K. No:13 D.No:2 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR20110420110430802024022914Fmn00000400,00270.001,35
6880649187BATUHAN ÖZERKURTULUŞ MAH. SANAYİ SK. K. No:7 D.No:3 Tel: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR20170220170200152025020614Fmq0000141270.000,000,00
7040257993CENGİZ ÖZÖCALÇUKUR MAH. PEŞKİRCİ SK. K. No:17 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.20091220091210842022102614Fmr0000010268.257,580,00
5481307957YUSUP KHADZHIMURADOVKURTKÖY MAH. ANKARA CAD. K. No:289 D.No:21 PENDİK İST.20180520180530802022061014Fmp00003600,00265.491,30
4870317701HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMANTOPARLAR MAH. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. K. No:10 D.No:16 Tel: KÖYCEĞİZ MUĞLA20181220181200152025110514Fmo0000584264.316,620,00
3880028724İLHAN FİRUZBAYPETROL İŞ İSTASYON K. No:48 D.No:12 Tel: KARTAL İST.20051220051210842018041714Fmn0000002260.948,480,00
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090120090330802024092514Fmt00001270,00260.697,18
8560232722İBRAHİM TURGUTKUSKUNLU MAH. KUSKUNLU KÜME EVLER K. No:53 D.No: Tel: HİLVAN ŞANLIURFA20160620160630802024030114Fms00001310,00260.222,10
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20041220041230802017120614Fmt00000260,00259.528,77
0070210857GÜRHAN ADALARATALAR MAH. BAHÇELİ SK. FAHRI BABA APT. B BLOK K. No:7 D.No:13 KARTAL İST.20140920140930802025110514Fmk00000090,00255.940,98
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050320050310842017120614Fmt0000032255.444,750,00
1050262358SELMA KAVAZANCIYENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST.20021120021110842010102014Fml0000029252.710,930,00
2630360716SERDAR ÇÖPÜRSURURİ MEHMET EFENDİ MAH. BOCURGAT SK. K. No:12 D.No:2 Tel: BEYOĞLU İST.20160120161230802025070214Fmm00000680,00252.221,76
2910584653DEMO İNŞAAT MALZ.VE MÜH.LTD.ŞTİ.KURTKÖY MAH/SEMT ORMAN GÜLÜ SK. K. No:2 D.No:23 Tel: PENDİK İST.20160120161230802020121314Fmm00047630,00252.221,76
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20041020041030802017120614Fmt00000380,00250.193,93
2940585386SEYDİVAKKAS AYDINYAKUPLU MAH. 54. SK. - K. No:1 D.No:4 Tel: BEYLİKDÜZÜ İST.20200820200800152025092414Fmm0000003249.710,400,00
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20090120091200102024092514Fmt0000126248.908,570,00
3960061780REFİK AZİZ GORBONFULYA MAH. BAHÇELER SK. K. No:17/1 D.No:6 Tel: ŞİŞLİ İST.20190120191200102025110514Fmn0000132248.395,170,00
4870317701HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMANTOPARLAR MAH. AKKÖPRÜLÜLER 19. SK. K. No:10 D.No:16 Tel: KÖYCEĞİZ MUĞLA20181020181000152025110514Fmo0000534243.810,000,00
1120202876HARUN AYDINYENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. ODAK SİTESİ MANOLYA APT. K. No:17/1 D.No:5 Tel: PENDİK İST.20141020141030802025110514Fml00000540,00237.020,04
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050220050230802017120614Fmt00000510,00236.772,77
1050262358SELMA KAVAZANCIYENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST.20021220021200152010102014Fml0000031236.111,600,00
4100051439TAYFUN GÖZKUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST.20130620130630802025110514Fmo00004950,00230.870,16
4100051439TAYFUN GÖZKUŞTEPE MAH. LİMON SK. ERDEM APT K. No:24/1 D.No:5 Tel: ŞİŞLİ İST.20130320130330802025110514Fmo00004990,00225.843,03
0380094361MEHMET ÜMİT AKSUORLAND PARK / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ K. No:(Y.D.) D.No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE19990119991230802010102114Fmk00000560,00225.152,40
9730057376MEMET YILMAZÇAVUŞ MAH. GÜRBÜZ SK. K. No:10 D.No:YOK Tel: ŞİLE İST.19990119991230802010102114Fmt00003680,00225.152,40
0070210857GÜRHAN ADALARATALAR MAH. BAHÇELİ SK. FAHRI BABA APT. B BLOK K. No:7 D.No:13 KARTAL İST.20140720140730802025110514Fmk00000110,00225.126,24
9560015799HIDIR YILDIRIMKORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. K. No:139 D.No:5 Tel: KARTAL İST.20021220021200152010100814Fmt0000036225.005,290,00
1050262358SELMA KAVAZANCIYENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST.20020820020830802010102014Fml00000230,00223.270,05
9480425057BATUHAN YENİCEMİL MERİÇ MAH. REGAİP SK. K. No:5 D.No:1 Tel: ÜMRANİYE İST.20080120081230802024092514Fmt00001290,00221.576,19
9030489596TASF.HAL.UZUNER DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ.ALT KAYNARCA MAH DENİZ CD.YANYOL K. No:110 D.No:A Tel: PENDİK İST.20130120130130802023013114Fmt00000010,00221.504,76
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20051120051110842017120614Fmt0000049219.824,860,00
1050262358SELMA KAVAZANCIYENİŞEHİR MAH. ÇADIR SK. KARDELEN SİT. I BLOK K. No:4/9 D.No:5 PENDİK İST.20020620020630802010102014Fml00000190,00218.072,57
1020493407LATİF ATİOĞLUYENİ MAH. ZAFER CAD. K. No:54 D.No:1 Tel: PENDİK İST.20170720170700152022101814Fml0000037216.304,160,00
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20041220041230802017120614Fmt00000400,00211.166,19
9730008745MEVLÜT YILMAZTEKKİRAZ MAH. KÜÇÜKGÖL KÜME EVLERİ K. No:23 D.No:2 Tel: ÜNYE ORDU20050420050410842017120614Fmt0000052210.768,460,00
1360549925UFUK BALCIÜRÜNLÜ MAH. ÜÇOK SK. B.ŞEHİR BLD. BARINMA EVİ YATAKHANE 1 K. No:57 D.No:1 Tel: NİLÜFER BURSA20130120131230802020101714Fml00007490,00210.024,93
"Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

#ilangovtr Basın no ILN02332769