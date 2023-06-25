PENDİK BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Bölge Ada/ Parsel Parsel Alanı(m²) İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli İhale gün ve saati Kurtköy 9177/8 439,83 Konut (K1) 4.838.130,00-TL

(DörtMilyonSekizYüzOtuzSekizBin YüzOtuz Türk Lİrası) 145.144,00- TL

(YüzKırkBeşBinYüzKırkDört TürkLirası) Tamamı Peşin 14.07.2023

Cuma

Saat:10:00

2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz Konuk (K1) alanında kalmakta olupTaks:0.40, Kaks:1.40, Hmax: Sabiha Gökçen Hava Mania Planı Kriterlerini aşmamak kaydı ile 30.50 m’dir.

Meri planında da görüldüğü üzere Kurtköy 9177 ada 8 parsel sayılı taşınmazın üzerinden Enerji Nakil Hattı (Yüksek Gerilim) geçmektedir. Taşınmazın tapu kaydında 10.11.2017 tarih ve 36632 yevmiye numarası ve 07.10.2023 tarih ve 47214 yevmiye numarası ile TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifaklar işlenmiştir. İstekli bu durumla ilgili Belediyemizden hak ve talepte bulunamaz.

Kurtköy 9177 ada 8 parsel sayılı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa istinaden Damga Vergisi tahsil edilecektir.

3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEKKİŞİLERDEN :

İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminatmektubu veya makbuzu, Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZELKİŞİLERDEN :

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Geçici teminatmektubu veya makbuzu, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

Tedavüldeki Türk Parası Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.

6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

#ilangovtr Basın no ILN01853406