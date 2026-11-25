T.C. PAZARCIK KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı :2024/4 Esas 23.11.2026

İLAN

PAZARCIK KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Pazarcık Kadastro Mahkemesinin 30/04/2026 tarih ve 2024/4 Esas 2026/7 Kararsayılı kararı ile;

1-Davacıların davasının REDDİNE,

2-Kahramanmaraşili, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi'nde yer alan 443 ada 2 parsel (eski 361 parsel), 443 ada 5 parsel (eski 359 parsel), 442 ada 2 parsel (eski 358 parsel), 305 ada 7 parsel (eski 380 parsel) sayılı taşınmazların nitelik ve yüzölçümleri aynı kalmak şartıyla TESPİT GİBİ TESCİLİNE,

3-Kahramanmaraşili, Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi'nde yer alan 443 ada 2 parsel (eski 361 parsel), 443 ada 5 parsel (eski 359 parsel), 442 ada 2 parsel (eski 358 parsel), 305 ada 7 parsel (eski 380 parsel) sayılı taşınmazlar üzerinde yer alan ''davalıdır'' şerhinin KALDIRILMASINA, ilişkin hükmün Bektaş ve Fatma'dan olma 30/09/1988 doğumlu Ali Kutlu Unguan, Şıho ve Sultan'dan olma 01/04/1963 doğumlu Nergiz Unayuk,Şıho ve Besey'den olma 12/10/1965 doğumlu Rahime Unayuk, Tahir ve Besey'den olma 01/02/1950 doğumlu Selver Stolp'a ilanen tebliğine, ilanın yayın tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, verilen karara ilişkin mahkememize verilecek bir dilekçeyle ya da mahkememize gönderilmek üzere Kadastro Mahkemesi bulunan yerlerde o yer Kadastro Mahkemesine, Kadastro Mahkemesi bulunmayan yerlerde o yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA İÇERİSİNDE Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilenhükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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