PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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İHALE İLANI
PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|S.
No
|Mahallesi
|Ada / Parsel
|Miktarı (m2)
|Cinsi
|Muhammen Bedeli
|Geçici Teminatı
|İhalenin Türü
|İhale Tarihi Saati
|1.
|Cengiz Topel
|881/1
|1.325,09
|Arsa
|5.962.905,00
|179.000,00
|Satış
|26.03.2025 – 10:00
|2.
|İncirli
|899/3
|1.190,40
|Arsa
|5.356.800,00
|161.000,00
|Satış
|26.03.2025 – 10:20
|3.
|Fatih
|315/7
|686,60
|Arsa
|3.089.700,00
|93.000,00
|Satış
|26.03.2025 – 10:40
|4.
|Fatih
|316/15
|579,56
|Arsa
|2.608.020,00
|78.500,00
|Satış
|26.03.2025 – 11:00
|5.
|Fatih
|316/16
|460,00
|Arsa
|2.070.000,00
|62.500,00
|Satış
|26.03.2025 – 11:20
|6.
|Fatih
|397/9
|636,28
|Arsa
|2.863.260,00
|86.000,00
|Satış
|26.03.2025 – 11:40
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile Encümen Salonunda ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların aşağıda belgeleri ihale saatine kadar idareye teslim etmeleri şarttır.
a. Tebligat için adres beyanı,
b. Tüzel kişi olarak teklif verilmesi halinde; son ortaklık durumunu tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c. Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin belediye hesabına yatırıldığına dair belge,
d. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan,
e. İhale dokümanı satış makbuzu,
f. Pazarcık Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge,
g. İhaleye vekâleten katılması halinde vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya onaylı sureti.
3- İhale şartnamesi Belediyede ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler 500,00 ₺ karşılığında ihale dokümanını temin etmek zorundadır.
#ilangovtr Basın no ILN02188108