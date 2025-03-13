PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

PAZARCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

S.

No Mahallesi Ada / Parsel Miktarı (m2) Cinsi Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhalenin Türü İhale Tarihi Saati 1. Cengiz Topel 881/1 1.325,09 Arsa 5.962.905,00 179.000,00 Satış 26.03.2025 – 10:00 2. İncirli 899/3 1.190,40 Arsa 5.356.800,00 161.000,00 Satış 26.03.2025 – 10:20 3. Fatih 315/7 686,60 Arsa 3.089.700,00 93.000,00 Satış 26.03.2025 – 10:40 4. Fatih 316/15 579,56 Arsa 2.608.020,00 78.500,00 Satış 26.03.2025 – 11:00 5. Fatih 316/16 460,00 Arsa 2.070.000,00 62.500,00 Satış 26.03.2025 – 11:20 6. Fatih 397/9 636,28 Arsa 2.863.260,00 86.000,00 Satış 26.03.2025 – 11:40

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile Encümen Salonunda ihalesi yapılacaktır.

2- İhaleye katılacakların aşağıda belgeleri ihale saatine kadar idareye teslim etmeleri şarttır.

a. Tebligat için adres beyanı,

b. Tüzel kişi olarak teklif verilmesi halinde; son ortaklık durumunu tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c. Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin belediye hesabına yatırıldığına dair belge,

d. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan,

e. İhale dokümanı satış makbuzu,

f. Pazarcık Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge,

g. İhaleye vekâleten katılması halinde vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya onaylı sureti.

3- İhale şartnamesi Belediyede ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler 500,00 ₺ karşılığında ihale dokümanını temin etmek zorundadır.

#ilangovtr Basın no ILN02188108