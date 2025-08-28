×
PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 00:00

T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/116 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi İncirli Mahallesi
ADA NO 1012 ada 7 parsel
VASFI : Yol
MALİKİ : Ali ÇATALKAYA
KAMULAŞTIRMA ALANI : 195,59 m²
DURUŞMA TARİHİ : 24/09/2025

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/116 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02285042