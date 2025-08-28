PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/116 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi İncirli Mahallesi

ADA NO : 1012 ada 7 parsel

VASFI : Yol

MALİKİ : Ali ÇATALKAYA

KAMULAŞTIRMA ALANI : 195,59 m²

DURUŞMA TARİHİ : 24/09/2025

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/116 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02285042