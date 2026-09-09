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PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 00:00

İLAN
T.C. PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/68 Esas
DAVALILAR : MAHMUT SAYINDI ve diğerleri

Mahkememizde görülmekte olan alım sözleşmesinden kaynaklı alacak davası nedeniyle;
Davalı MAHMUT SAYINDI (21******228 T.C. Kimlik Nolu) adına çıkarılan dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli tebligat iade edildiğinden ve açık adresinin tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın yayın tarihinden 7 gün sonra dava dilekçesi ve tensip tutanağının adı geçen davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi sunulabileceği hususları tebliğ ve ihtar yerine geçmek üzere ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02544863