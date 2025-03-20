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PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 00:00

İLAN

T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/639 Esas

DAVALILAR : 

1- FATMA ALADANLI - 524*****362
2- ŞİRİN HAZAL ALADANLI - 103*****544
3- ZELAL ALADANLI - 108*****986

DURUŞMA GÜNÜ : 13/05/2025 - 09:10

Davacı Murat GÜLMEZ tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce adresinize duruşma gününü içerir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02193752