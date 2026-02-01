×
PAZAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 00:00

T.C. PAZAR (RİZE) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

ESAS NO : 2025/218 Esas, 2025/219 Esas, 2025/220 Esas, 2025/222 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüvekili Av. Emine Tekke tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalılar ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Pazar Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 05/01/2026

Sıra NoEsas NoDavalılarKöy/MahalleAda/ParselCinsiKamulaştırma Alanı (m²)Duruşma günü
12025/218Sinan Yazıcı, Bayram Yazıcı, İbrahim Yazıcı, Muhammet Ali YazıcıRize ili, Pazar ilçesi, Dernek köyü106 ada 6 parselÇalılık0.00 m²05/02/2026 günü saat:09:00
22025/219Fikriye Kus, Meryem Kos, Gültekin Kus, Adem Kus, Kemal KusRize ili, Pazar ilçesi, Dernek Köyü118 ada 11 parselFındıklık5.29 m²05/02/2026 günü saat:09:05
32025/220Osman KartalRize ili, Pazar ilçesi, Dernek Köyü106ada 12 parselTarla0.79 m²05/02/2026 günü saat:09:10
42025/222Ahmet Sabri SaydıRize ili, Pazar ilçesi, Sahilköy Köyü121 ada 1 parselÇalılık2.18 m²05/02/2026
günü saat:09:15

 

