PAZAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. PAZAR (RİZE) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

ESAS NO : 2025/218 Esas, 2025/219 Esas, 2025/220 Esas, 2025/222 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüvekili Av. Emine Tekke tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalılar ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Pazar Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 05/01/2026

Sıra No Esas No Davalılar Köy/Mahalle Ada/Parsel Cinsi Kamulaştırma Alanı (m²) Duruşma günü 1 2025/218 Sinan Yazıcı, Bayram Yazıcı, İbrahim Yazıcı, Muhammet Ali Yazıcı Rize ili, Pazar ilçesi, Dernek köyü 106 ada 6 parsel Çalılık 0.00 m² 05/02/2026 günü saat:09:00 2 2025/219 Fikriye Kus, Meryem Kos, Gültekin Kus, Adem Kus, Kemal Kus Rize ili, Pazar ilçesi, Dernek Köyü 118 ada 11 parsel Fındıklık 5.29 m² 05/02/2026 günü saat:09:05 3 2025/220 Osman Kartal Rize ili, Pazar ilçesi, Dernek Köyü 106ada 12 parsel Tarla 0.79 m² 05/02/2026 günü saat:09:10 4 2025/222 Ahmet Sabri Saydı Rize ili, Pazar ilçesi, Sahilköy Köyü 121 ada 1 parsel Çalılık 2.18 m² 05/02/2026

günü saat:09:15

