T.C.

PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE POTREL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma(Bedel Tespit ve Tescil) ; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SIRA DOSYA NO YER (Mahalle/köy) ADA / PARSEL DAVALILAR 1 2024/379 Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim 750/17 ALİ SEYİT KABAOĞLU BUKET EMİRALİOĞLU ERHAN EMİRALİOĞLU HANİFE SEVER METİN EMİRALİOĞLU MÜCESEM KARAGÖZ MÜKTEBER ŞEROĞLU 2 2024/378 Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim 748/25 BEYHAN YAŞIYAN DUYGU YAŞIYAN HİKMET YAŞAYAN MEHMET YAŞIYAN MEYREM ÇAKIR MÜNEVVER YAŞAYAN ÖMER YAŞAYAN SAİT YAŞAYAN UĞUR YAŞIYAN 3 2024/409 Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim 748/23 ADEM YAZICI ARİF YAZICI ASİYE YAZICI AYŞE GÜNAK CUMALİ YAZICI EMİNE SALİHOĞLU FATMA YAZICI HANİFE MOL HAVVA ÖNDER İBRAHİM YAZICI MELAHAT YAZICI MELEK YAZICI ALIŞKAN NURAN ERMİŞ OSMAN YAZICI SELİME YAZICI NEFİSE YAZICI 4 2024/398 Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim 760/45 HATİCE ALÇIN LEYLA ÖRSOĞLU SERKAN ALÇIN SEVGİ YILDIRAN ZİYA ALÇİN ERGİN ALÇIN 5 2024/390 Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim 750/21 MECİT OFLUOĞLU MEHMET OFLUOĞLU 6 2024/389 Rize ili Ardeşen ilçesi,

Yavuz Selim 750/2 HASAN BABAOĞLU 7 2024/399 Rize ili Ardeşen ilçesi

Yavuz Selim 760/55 ZEKİ İŞLENMİŞ 8 2024/388 Rize ili Ardeşen ilçesi

Yavuz Selim 750/1 ADEM BABAOĞLU ALİ BABAOĞLU ALİ KAYA ALİ KULECİ ALİ NAMLI ALİYE AYTEMİZ ASİYE BABAOĞLU AYŞE GÜVENSOY AYŞE KALENDER AYTEKİN KALENDER AYTEKİN NAMLI BURHAN GÜNER CAVİT KAYA DİLAVER BABAOĞLU DİLEK GÜNER KACAR DODO BABAOGLU DOĞAN GÜNER DURİYE SARAÇ ELİF VAR EMİNE ALTEKİN ENVER BABAOĞLU ERDAL BABAOĞLU ERSOY BABAOĞLU FATMA MORAL FATMA SERDAROĞLU FEHİME AKBENİZ GÖNÜL ÖNER GÜLCAN BUÇAN GÜLCAN TOKAT HALİSE KALENDER HALİSE TERCUMAN HANİFE DALBASTI HATİCE ÖZALTIN HURİYE BABAOĞLU İBRAHİM AKUSTA KEMAL BABAOĞLU KENAN BABAOĞLU LÜTFÜ NAMLI MEHMET KAYA MEHMET NURİ NAMLI MELAHAT KARABİBER MELİHA GÜNER MEVLÜT BABAOĞLU MUHAMMET KAHYA MUHAMMET KULECİ MUHİTTİN ALTEKİN MURAT BABAOĞLU MUSTAFA AKUSTA MUSTAFA KULECİ MÜJGAN BAHADIR NEDİM ALTEKİN NESİBE BABAOĞLU NURİYE KULECİ ORHAN NAMLI RAFET KALENDER RIFAT BABAOĞLU RIFAT SAMİ BABAOĞLU SALİH ALTEKİN SAMİ KALENDER SAVAŞ NAMLI SEVİM CİNAN SÜZAN ŞENGÜL ŞAHİN ALİ BABAOĞLU TURGUT BABAOĞLU YUSUF BABAOĞLU AYŞE KAYA ERGÜN GÜNER FİKRİYE KULECİ GÜLSÜM ALTEKİN GÜLSÜM GÜNER HANİFE NAMLI HENİFE GÜNER İSMAİL HAKKI BABAOĞLU MEHMET BABAOĞLU NACİ GÜNER NEFİSE BABAOĞLU NEFİSE SÜTLÜOĞLU RECEP ALİ KAYA SADIK BABAOĞLU SADIK KAHYA SEHER AKUSTA YUSUF BABAOĞLU FATMA BABAOĞLU

#ilangovtr Basın no ILN02141220