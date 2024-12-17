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PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 00:00

T.C.
PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE POTREL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma(Bedel Tespit ve Tescil) ; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SIRADOSYA NOYER (Mahalle/köy)ADA / PARSELDAVALILAR
12024/379Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim750/17
  1. ALİ SEYİT KABAOĞLU
  2. BUKET EMİRALİOĞLU
  3. ERHAN EMİRALİOĞLU
  4. HANİFE SEVER
  5. METİN EMİRALİOĞLU
  6. MÜCESEM KARAGÖZ
  7. MÜKTEBER ŞEROĞLU
22024/378Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim748/25
  1. BEYHAN YAŞIYAN
  2. DUYGU YAŞIYAN
  3. HİKMET YAŞAYAN
  4. MEHMET YAŞIYAN
  5. MEYREM ÇAKIR
  6. MÜNEVVER YAŞAYAN
  7. ÖMER YAŞAYAN
  8. SAİT YAŞAYAN
  9. UĞUR YAŞIYAN
32024/409Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim748/23
  1. ADEM YAZICI
  2. ARİF YAZICI
  3. ASİYE YAZICI
  4. AYŞE GÜNAK
  5. CUMALİ YAZICI
  6. EMİNE SALİHOĞLU
  7. FATMA YAZICI
  8. HANİFE MOL
  9. HAVVA ÖNDER
  10. İBRAHİM YAZICI
  11. MELAHAT YAZICI
  12. MELEK YAZICI ALIŞKAN
  13. NURAN ERMİŞ
  14. OSMAN YAZICI
  15. SELİME YAZICI
  16. NEFİSE YAZICI
42024/398Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim760/45
  1. HATİCE ALÇIN
  2. LEYLA ÖRSOĞLU
  3. SERKAN ALÇIN
  4. SEVGİ YILDIRAN
  5. ZİYA ALÇİN
  6. ERGİN ALÇIN
52024/390Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim750/21
  1. MECİT OFLUOĞLU
  2. MEHMET OFLUOĞLU
62024/389Rize ili Ardeşen ilçesi,
Yavuz Selim		750/2
  1. HASAN BABAOĞLU
72024/399Rize ili Ardeşen ilçesi
Yavuz Selim		760/55
  1. ZEKİ İŞLENMİŞ
82024/388Rize ili Ardeşen ilçesi
Yavuz Selim		750/1
  1. ADEM BABAOĞLU
  2. ALİ BABAOĞLU
  3. ALİ KAYA
  4. ALİ KULECİ
  5. ALİ NAMLI
  6. ALİYE AYTEMİZ
  7. ASİYE BABAOĞLU
  8. AYŞE GÜVENSOY
  9. AYŞE KALENDER
  10. AYTEKİN KALENDER
  11. AYTEKİN NAMLI
  12. BURHAN GÜNER
  13. CAVİT KAYA
  14. DİLAVER BABAOĞLU
  15. DİLEK GÜNER KACAR
  16. DODO BABAOGLU
  17. DOĞAN GÜNER
  18. DURİYE SARAÇ
  19. ELİF VAR
  20. EMİNE ALTEKİN
  21. ENVER BABAOĞLU
  22. ERDAL BABAOĞLU
  23. ERSOY BABAOĞLU
  24. FATMA MORAL
  25. FATMA SERDAROĞLU
  26. FEHİME AKBENİZ
  27. GÖNÜL ÖNER
  28. GÜLCAN BUÇAN
  29. GÜLCAN TOKAT
  30. HALİSE KALENDER
  31. HALİSE TERCUMAN
  32. HANİFE DALBASTI
  33. HATİCE ÖZALTIN
  34. HURİYE BABAOĞLU
  35. İBRAHİM AKUSTA
  36. KEMAL BABAOĞLU
  37. KENAN BABAOĞLU
  38. LÜTFÜ NAMLI
  39. MEHMET KAYA
  40. MEHMET NURİ NAMLI
  41. MELAHAT KARABİBER
  42. MELİHA GÜNER
  43. MEVLÜT BABAOĞLU
  44. MUHAMMET KAHYA
  45. MUHAMMET KULECİ
  46. MUHİTTİN ALTEKİN
  47. MURAT BABAOĞLU
  48. MUSTAFA AKUSTA
  49. MUSTAFA KULECİ
  50. MÜJGAN BAHADIR
  51. NEDİM ALTEKİN
  52. NESİBE BABAOĞLU
  53. NURİYE KULECİ
  54. ORHAN NAMLI
  55. RAFET KALENDER
  56. RIFAT BABAOĞLU
  57. RIFAT SAMİ BABAOĞLU
  58. SALİH ALTEKİN
  59. SAMİ KALENDER
  60. SAVAŞ NAMLI
  61. SEVİM CİNAN
  62. SÜZAN ŞENGÜL
  63. ŞAHİN ALİ BABAOĞLU
  64. TURGUT BABAOĞLU
  65. YUSUF BABAOĞLU
  66. AYŞE KAYA
  67. ERGÜN GÜNER
  68. FİKRİYE KULECİ
  69. GÜLSÜM ALTEKİN
  70. GÜLSÜM GÜNER
  71. HANİFE NAMLI
  72. HENİFE GÜNER
  73. İSMAİL HAKKI BABAOĞLU
  74. MEHMET BABAOĞLU
  75. NACİ GÜNER
  76. NEFİSE BABAOĞLU
  77. NEFİSE SÜTLÜOĞLU
  78. RECEP ALİ KAYA
  79. SADIK BABAOĞLU
  80. SADIK KAHYA
  81. SEHER AKUSTA
  82. YUSUF BABAOĞLU
  83. FATMA BABAOĞLU

#ilangovtr Basın no ILN02141220