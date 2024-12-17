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T.C.
PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI)Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE POTREL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma(Bedel Tespit ve Tescil) ; Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
|PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|SIRA
|DOSYA NO
|YER (Mahalle/köy)
|ADA / PARSEL
|DAVALILAR
|1
|2024/379
|Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim
|750/17
|2
|2024/378
|Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim
|748/25
|3
|2024/409
|Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim
|748/23
|4
|2024/398
|Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim
|760/45
|5
|2024/390
|Rize ili Ardeşen ilçesi, YavuzSelim
|750/21
|6
|2024/389
|Rize ili Ardeşen ilçesi,
Yavuz Selim
|750/2
|7
|2024/399
|Rize ili Ardeşen ilçesi
Yavuz Selim
|760/55
|8
|2024/388
|Rize ili Ardeşen ilçesi
Yavuz Selim
|750/1
#ilangovtr Basın no ILN02141220