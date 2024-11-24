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PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 00:00

T.C.
PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ; Kamulaştırma Kanununun 2942 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 2942 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Hemşin Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 2942 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Sıra noDeğişik İş NoDavalıİl-İlçe-Mahalle-KöyAda - ParselCinsiKamulaştırılacak alan (m2)
12024/1891-Cait Bayar
2-Fatma Kabak
3-Türkan Kabaoğlu
4-Kadem Bayar
5-Emine Önkibar
6-Yaşar Akyıldız
7-İbrahim Akyıldız
8- Zeliha Bayar
9-Ayten Bayar
10-Mehmet Bayar
11-Sami Bayar
12-Sabri Bayar
13-Meryem Bayar
14-Suriye Bayar
15-Demir Ali Bayar
16-Yusuf Ziya Bayar
17-Naciye Bayar
18-Nuriye Kutoğlu
19-Fehime Bayar
20-İbrahim Necati Bayar
21-Bahuttin Bayar
22-Nizamettin Bayar
23-Hatice Biber
24-Ali Bayar
25-Ramazan Bayar
26-Halime Kurt		Rize İli Pazar İlçesi Güzelyalı Mahallesi277 ada 3 parselBahçe1.394,65

#ilangovtr Basın no ILN02127541