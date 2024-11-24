PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ; Kamulaştırma Kanununun 2942 S.K ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 2942 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Hemşin Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 2942 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Sıra no Değişik İş No Davalı İl-İlçe-Mahalle-Köy Ada - Parsel Cinsi Kamulaştırılacak alan (m2) 1 2024/189 1-Cait Bayar

2-Fatma Kabak

3-Türkan Kabaoğlu

4-Kadem Bayar

5-Emine Önkibar

6-Yaşar Akyıldız

7-İbrahim Akyıldız

8- Zeliha Bayar

9-Ayten Bayar

10-Mehmet Bayar

11-Sami Bayar

12-Sabri Bayar

13-Meryem Bayar

14-Suriye Bayar

15-Demir Ali Bayar

16-Yusuf Ziya Bayar

17-Naciye Bayar

18-Nuriye Kutoğlu

19-Fehime Bayar

20-İbrahim Necati Bayar

21-Bahuttin Bayar

22-Nizamettin Bayar

23-Hatice Biber

24-Ali Bayar

25-Ramazan Bayar

26-Halime Kurt Rize İli Pazar İlçesi Güzelyalı Mahallesi 277 ada 3 parsel Bahçe 1.394,65

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