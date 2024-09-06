PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

PAZAR (RİZE)

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/233 Esas

DAVACI : MERYEM ÇOLAK - 57277261030 - Hayati kızı 20/05/1957 doğumlu.

DAVALI : STELA VIZITIU - 64669392982 - VICTOR kızı 17/06/1981 doğumlu.



Davacı Meryem Çolak tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında; 25/09/2024 gün ve saat 09:50'de duruşması yapılacağı, yargılama duruşmasına katılmadığınız taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olur.

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