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PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

PAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 00:00

 

T.C.
PAZAR (RİZE)
1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/233 Esas
DAVACI : MERYEM ÇOLAK - 57277261030 - Hayati kızı 20/05/1957 doğumlu.
DAVALI : STELA VIZITIU - 64669392982 - VICTOR kızı 17/06/1981 doğumlu.

Davacı Meryem Çolak tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında; 25/09/2024 gün ve saat 09:50'de duruşması yapılacağı, yargılama duruşmasına katılmadığınız taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olur.

#ilangovtr Basın no ILN02085578