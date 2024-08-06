PATOLOJİ LABORATUVARINA 17 KALEM SARF MALZEME ALIMI



EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-TAKSİM SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



PATOLOJİ LABORATUVARINA 17 KALEM SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1017423

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-TAKSİM SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi 52 34421 Beyoğlu /İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 0(212) 909 50 00 (1136) - 0(212) 909 51 99 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : PATOLOJİ LABORATUVARINA 17 KALEM SARF MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 17 KALEM MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici hastanemizin ilgili deposunun yazılı siparişinden (fax, mail vb.) sonra istenen miktardaki malzemeleri peyderpey olarak eksiksiz 5 (beş) iş günü içinde ilgili depoya teslim edilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş çekilen ürünler irsaliye ile teslim edilecek, fatura idare tarafından talep edildiğinde düzenlenip getirilecektir. Kargo ile mal teslimi kabul edilmeyecektir. Siparişler 2024 yılı içerisinde çekilecek olup aynı yıl içerisinde fatura edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip siparişe istinaden işe başlanacak.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.08.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Sıraselviler Caddesi, No:52 Beyoğlu/İstanbul



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Kapsam Dışı Beyanı

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Kayıt Belgesi

Yerli Malı Belgesi

Yetkili Satıcı Belgesi 4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog

Numune 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02072736