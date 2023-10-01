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PATNOS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2023/328 Esas

KARAR NO : 2023/533

DAVALI :FUAT KILCAN TC:21221313656

Davacı EMİNE ESMA ÇAVUŞ aleyhine mahkememizde açılan Boşanmadan Sonra Açılan (Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Yargılama aşamasındaDavalı FUAT KILCAN adına hem belirtilen adresinize çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verildiği, yapılan yargılama nedeniyle davanın kabulüne, Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Sofular Mah/Köy, Cilt No:99 Hane No:36 BSN: 79'de nüfusa kayıtlı, Fuat ve Emine Esma oğlu, 23/01/2009 Kocasinan doğumlu, 47071452796 TC kimlik numaralı MELİH BUĞRA KILCAN'ın Nüfusta "KILCAN" olan soyadının "ÇAVUŞ" olarak değiştirilmesine, istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Mahkememizin 26/09/2023 Tarih, 2023/328 Esas ve 2023/533 Karar sayılı gerekçeli karar hükmünün tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 28/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01901026