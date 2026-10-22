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PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 00:00

T.C.
PATNOS
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2026/172 Esas

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.)

DAVALILAR : Abdulmelik GÖRER, VD.

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. tarafından Ağrı ili Patnos ilçesi Pirömer köyü 0 ada 316 parsel sayılı taşınmazın 772.13 m²'lik kısmının daimi irtifak hakkının 376.65 m²'lik kısmının 2 Yıl süre ile geçici irtifak hakının kamulaştırma işlemine başlanmış olup, Mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaza ilişkin;

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Patnos Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02570015

 