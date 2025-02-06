PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Sıra Mevki Mahallesi Taşınmazın Vasfı Ada Parsel İmar Durumu Yüzölçümü

m² Hissemiz Muhammen

Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati 1 Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mah. Ticari İşyeri 4388 22 E:2.00

Y en çok 6.50 171,63 Tam 5.148.900,00 TL 154.467,00 TL 20.02.2025 14:00 2 Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mah. Ticari İşyeri 4389 16 E:2.00

Y en çok 6.50 262,72 Tam 7.881.600,00 TL 236.448,00 TL 20.02.2025 14:20 3 Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mah. Ticari İşyeri 4362 24 E:1.20

Y en çok 6.50 1040,55 Tam 26.013.750,00 TL 780.412,50 TL 20.02.2025 14:40 4 Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mah. Ticari İşyeri 4362 25 E:1.20

Y en çok 6.50 1330,61 Tam 33.265.250,00 TL 997.957,50 TL 20.02.2025 15:00

AÇIKLAMA: Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıdaki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 17, 35/a ve 40-45 (Ek fıkra 25/1/2007-5577/1Md.) maddeleri uyarınca 4388 ada 22 parsel ve 4389 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazlar açık teklif usulü ile 4362 ada 24 parsel ve 4362 ada 25 parselde kayıtlı taşınmazlar ise kapalı teklif usulü ile satılacaktır. İhale 20.02.2025 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14:00 - 14:20 - 14:40 - 15:00'de Palandöken Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERİN;

1- İkametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi, vekâleten katılmak isteyenlerin süresi geçmemiş tasdikli vekâletnamelerini, tüzel kişiler adına katılacak olanların yetki belgeleri ile imza sirkülerine ilişkin belgeleri, geçici teminatın yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektuplarını, dosya bedeli alındı makbuzunu ve ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi zorunludur.

2- Satışı yapılacak olan ticari işyerleri ve konut arsası ihalesi, ihale komisyonu tarafından alınan ihale kararının ita amirince karar tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde onaylanır. Onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde müşteriye veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7.gün kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. İhale kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren; 15 (On beş) gün içerisinde 4388 ada 22 parsel ve 4389 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazların bedeli peşin olarak, 4362 ada 24 parsel ve 4362 ada 25 parselde kayıtlı taşınmazların bedeli ise %50 si peşin geriye kalan %50 sinin ise 6 eşit taksit ve taksitlere aylık TÜFE oranında artış yapılarak ve binde 5,69 oranında karar pulu bedeli, binde 9,48 damga vergisi, %6 kati teminat bedeli, %1 tellaliye bedeli peşin olarak ödenecektir. Satışı yapılacak olan taşınmazlar KDV den muaf olup, diğer her türlü yasal vergi, resim harç ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.

3- Her bir ticari işyeri arsaları ile konut arsası için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.

4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Yasanın 6.maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.

7- Devlet İhale Kanununun 31. Maddesi gereğince ihalenin onaylanıp, onaylanmayacağı ita amirinin onayına bağlıdır.

8- Açık ve Kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihaleye katılacak istekliler tekliflerini, 20.02.2025 tarihi saat 13.30’a kadar Palandöken Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

9- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri 1.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

İLAN OLUNUR.

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