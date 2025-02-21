OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

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OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|Aşağıda adı soyadı/unvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. 213 Sayılı VUK’nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur. 20.02.2025
|Ercan TOKMAR
|Vergi Dairesi Müdürü
|Sıra
|Vergi No
|Adı Soyadı(unvanı)
|Adres
|Vergi Turu
|Vergi Donemi
|Takip Dosya No
|Takip Tutari
|1
|1590174609
|AHMET BAYSAL
|BALABAN MAH. ŞAHINTEPE YENI YOL KÜME EVLERİ NO: 1 DARENDE / MALATYA
|4315
|201601201612
|2023111014DYV0000016
|4.282.550,36
|2
|2540061138
|AHMET ÇİFTCİ
|MERNİS KAYDI YOK.
|0015
|201811201811
|2025011514DYW0000106
|6.024.808,31
|3
|2540061138
|AHMET ÇİFTCİ
|MERNİS KAYDI YOK.
|0015
|201808201808
|2025011514DYW0000102
|2.555.044,66
|4
|5330323768
|MURAT KAYA
|MERNİS KAYDI YOK.
|0015
|202306202306
|2025012214DYZ0000035
|2.738.308,06
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