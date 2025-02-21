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OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 00:00
OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı/unvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. 213 Sayılı VUK’nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen on beşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur. 20.02.2025
     Ercan TOKMAR
     Vergi Dairesi Müdürü
SıraVergi NoAdı Soyadı(unvanı)AdresVergi TuruVergi DonemiTakip Dosya NoTakip Tutari
11590174609AHMET BAYSALBALABAN MAH. ŞAHINTEPE YENI YOL KÜME EVLERİ NO: 1 DARENDE / MALATYA43152016012016122023111014DYV00000164.282.550,36
22540061138AHMET ÇİFTCİMERNİS KAYDI YOK.00152018112018112025011514DYW00001066.024.808,31
32540061138AHMET ÇİFTCİMERNİS KAYDI YOK.00152018082018082025011514DYW00001022.555.044,66
45330323768MURAT KAYAMERNİS KAYDI YOK.00152023062023062025012214DYZ00000352.738.308,06

#ilangovtr Basın no ILN02177295