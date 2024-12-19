OSMANİYE İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

OSMANİYE

İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/300 Esas

Davacı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ileDavalılar Mehmet Yurtsever, Royalpen İnşaat Mermer Pvc İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Kıymet Takdirine İtiraz davasının yapılan yargılamasında;

DAVALI: MEHMET YURTSEVER, 67513163608 TC NOLU, Zeynep- Müslüm oğlu, 01/01/1980 Doğumlu.

Mahkememizce "Akyar Mahallesi 25093 Sokak No:88A İç Kapı No:2 Merkez/OSMANİYE" adresinize bilirkişi raporunun tebliği için gönderilen tebligat " Gösterilen adres deprem sebebiyle bina yıkıldı/yıkılarak tebliğ sağlanamadı" gerekçesiyle bila tebliğ iade edilmiş olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası:

Bilirkişi raporu.

Bilirkişi raporuna göre özetle; Osmaniye İli Merkez İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 499 ada- 45 parsel 2.225,36 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan Umut Sitesi B Blok Kat:3 Daire:13 nolu bağımsız bölüm değerinin;

İcra Müdürlüğünün keşif tarihi itibariyle: 2.250.000,00 TL olacağı yönünde kanaatine varılmıştır. İcra Müdürlüğü talebi ile hazırlanan raporda, dava konusu taşınmaz ile emsallerinin aynı yaşta olmasına karşın dava konusu taşınmaza %10 eksi şerefiye verilmiş olup, cam balkon uygulamaları hesaplamaya dahil edilmemiştir. İlgili raporda bulunan görsellerden cam balkon uygulamalarının İcra Müdürlüğünün keşif tarihi itibari ile de mevcut olduğu görülmektedir. " şeklinde rapor tanzim edilmekle;

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN 281. MADDESİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇİNDE İTİRAZ ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETME HAKKINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAĞINIZ İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16/12/2024

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