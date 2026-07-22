OSMANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
Örnek No:55*
T.C.
OSMANİYE
İCRA DAİRESİ
2026/7907 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7907 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE Mahalle/Köy, Kadirliyolu Mevkii, 1874 Ada, 5 Parsel, Bilirkişi rap ...
Adresi : Osmaniye Merkez Rızaiye Kadirliyolu Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 507,97 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.317.745,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:29
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, DEREOBASI Mahalle/Köy, 104 Ada, 303 Parsel, Bilirkişi raporunda, Taşınmaz ...
Adresi : Osmaniye Merkez Dereobası Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 200 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 7.071.500,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 12:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 12:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:18
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:18
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE Mahalle/Köy, Kadirliyolu Mevkii, 1874 Ada, 7 Parsel, Bilirkişi rap ...
Adresi : Osmaniye Merkez Rızaiye Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 568,71 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.834.035,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 13:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 13:54
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 13:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:54
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE Mahalle/Köy, Kadirliyolu Mevkii, 1874 Ada, 6 Parsel, Bilirkişi rap ...
Adresi : Osmaniye Merkez Rızaiye Mahallesi Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 576,16 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.897.360,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:56
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RAUFBEY Mahalle/Köy, Atatürk Cad Mevkii, 485 Ada, 2 Parsel, 1.KAT NO:1 Nol ...
Adresi : Osmaniye Merkez Raufbey 1. Kat No:1 Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 182 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 11:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 11:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:22
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:22
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE Mahalle/Köy, 1874 Ada, 8 Parsel, Bilirkişi raporunda,Osmaniye İli, ...
Adresi : Osmaniye Merkez Rızaiye Mah. Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 500,50 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.254.250,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 13:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:51
19/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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