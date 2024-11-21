OSMANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ

2023/14104 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14104 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, ALİBEKİRLİ Mahalle/Köy, 513 Ada, 30 Parsel, Taşınmaz Osmaniye Merkez konumludur. 3 katlı binadır.



Adresi : Alibekirli Mahallesi Sınırları İçerisinde Olup, 23 Nolu Sokak Dış Kapı Bina No: 65 Daire No: 2 Osmaniye Merkez / OSMANİYE



Yüzölçümü : 527,38 m2



İmar Durumu : İmar uygulama planı içerisinde kaldığı ve planda K1- Konut ilanı imar şartlarına sahip olduğu ve bir kısmında yol terki olduğu bildirilmiştir.



Kıymeti : 6.164.900,00 TL



KDV Oranı : %20



Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:34

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:34

18/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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