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OSMANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

OSMANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 00:00

Örnek No:55*

T.C.
OSMANİYE
İCRA DAİRESİ
2023/14104 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14104 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, ALİBEKİRLİ Mahalle/Köy, 513 Ada, 30 Parsel, Taşınmaz Osmaniye Merkez konumludur. 3 katlı binadır.

Adresi : Alibekirli Mahallesi Sınırları İçerisinde Olup, 23 Nolu Sokak Dış Kapı Bina No: 65 Daire No: 2 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 527,38 m2

İmar Durumu : İmar uygulama planı içerisinde kaldığı ve planda K1- Konut ilanı imar şartlarına sahip olduğu ve bir kısmında yol terki olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 6.164.900,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:34
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 14:34
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:34
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:34

18/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02125847