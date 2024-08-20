OSMANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

OSMANİYE

İCRA DAİRESİ

2024/423 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/423 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RAUFBEY/ADNAN MENDERES Mahalle/Köy, 2085 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz, City 328 konutları olarak bilinen 10 bloklu site içerisindedir. Zemin + 4 katlı yapının 3 katında bulunmaktadır. Bağımsız bölümün brüt yapı alanı 260 metrekaredir.

Adresi : Adnan Menderes Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, A5 Blok, No:3/5,İç Kapı No: 4, Merkez /Osmaniye Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 13.851,59 m2

Arsa Payı : 171/13850

İmar Durumu : Var.

Kıymeti : 6.302.400,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:24

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02078874