OSMANİYE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- OSMANİYE MERKEZ İLÇEDE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

SIRA NO: İL İLÇE MAH/KÖY HAZİNE PAYI ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM m² CİNS İMAR

DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ

SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%30) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Osmaniye Merkez Gebeli Tam 2182 2 851,04 Arsa A-3 (Ayrık Nizam 3 Kat) Konut Alanı İşgalli 8.160.000,00 TL 2.448.000,00 TL 07/10/2026 11:30 2 Osmaniye Merkez Rızaiye/Yunus Emre Tam 2169 9 811,46 Arsa Toptan Ticaret Alanı İşgalli 5.582.000,00 TL 1.674.600,00 TL 07/10/2026 13:30 3 Osmaniye Merkez Rızaiye/ Yunus Emre Tam 2346 5 1.634,74 Arsa A-2 (Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı) İşgalli 5.722.000,00 TL 1.716.600,00 TL 07/10/2026 14:15



AÇIKLAMALAR



1- Yukarıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen taşınır ve taşınmaz malların satışı ile taşınmaz malların kiralama ihalesi, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde

Çamlıkevler Mahallesi Fatih Bulvarı Dış Kapı No:2 80950 Toprakkale / Osmaniye adresinde bulunan Osmaniye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 3. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu tarafından hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhaleye katılacakların;

a. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

d) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

3-Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kont garantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması ve yatırıldığına ilişkin alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunlu olup, bu teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

(4) Geçici teminatın tedavüldeki Türk Parası olarak banka kanalıyla Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ihale saatinden önce yatırılarak, yatırıldığına ilişkin Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunludur. Bu suretle yapılan ödemelerde Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak belgenin İhale Komisyonuna ibraz edilmemesi durumunda bu kişiler ihaleye alınmayacaktır.

Şartname, mesai saatleri dâhilinde yukarıda adı geçen Müdürlükte bedelsiz olarak görülebilir.

İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluk kabul etmez.

4-Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçta müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz..Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelleri peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeli %20 (yüzde yirmi ) indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

5-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Hazine taşınmaz malları satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı ‰ 5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için ‰ 0.25 (on binde yirmi beş ) işlem bedeli alınacaktır.

6-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

7-Tüfek satışlarında satış bedeli üzerinden yüzde 20 KDV bedeli alınacaktır.

8-Kiralama ihalesinde parsel içinde kısmi kiralama yapılacak dükkanın bulunduğu yer ve kısımlar idareden öğrenilebilir.

9-Bu ihalelere ilişkin bilgiler https://osmaniye.csb.gov.tr adresinden ve +90 (328) 816 80 80 (dahili 8023) numaralı telefondan öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri https://milliemlak.gov.tr

adresinden öğrenilebilir.

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