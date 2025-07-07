T.C. OSMANİYE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

01.07.2025

Sayı : E.75104861-2023/46-Ceza Dava Dosyası

İLANEN TEBLİĞ TUTANAĞI

Hüseyin ve Emiynr oğlu 20/11/1987 Şam Doğumlu, bilinen son adresi Mehmet Akif Ersoy Mah. 8010 Sokak No: 28/A Öztürk ayakkabı mağazası Merkez/Osmaniye olan sanık Ahmed Elhamiys hakkında, mahkememizin 15/01/2025 tarih, 2023/46 esas ve 2025/37 karar sayılı kararı ile; sanığın müşteki Mutesim Derviş'e karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan TCK'nın 109/1 delaletiyle 109/2, 109/3-a-f, 35, 62/1, 53/1-2-3. Maddeleri gereğince neticeten 2 YIL 1 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, sanık hakkında CMK'nın 231/5, TCK'nın 50, 51. Maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına; sanığın müşteki Sultan Kaplan'a karşı silahla tehdit suçundan TCK'nın 106/2-a, 62/1, 53/1. Maddeleri gereğince neticeten 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına, belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, sanık hakkında CMK'nın 231/5, TCK'nın 50, 51. Maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına; sanığın müşteki Sultan'a yönelik hakaret suçundan açılan kamu davasının şikayet yokluğu nedeniyle TCK'nın 73/4 ve CMK'nın 223/8. Maddesi gereğince DÜŞMESİNE, ve yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verilmiş, ancak sanığın tüm aramalara rağmen bulunup kararın tebliğ edilememesi nedeniyle,

1- Osmaniye 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 15/01/2025 tarih, 2023/46 esas ve 2025/37 sayılı kararının kararın 7201 sayılı yasanın 29. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur.

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