OSMANİYE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

OSMANİYE

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

19.03.2025

Sayı : 2023/139 Esas

İLAN

Davacılar , DURDANE ATASOY, EMİNE ŞEN, ERGÜN ŞEN, FATMA GÖKFİDAN, MEHMET ŞEN, RUKİYE DEMİRDELEN ile Davalı , MUSTAFA ŞEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle; davacı vekili dava dilekçesinde ; muris Ökkeş Şen'in maliki olduğu Osmaniye ili, Merkez ilçe, Karaboyunlu Mahallesi, 95 Pafta, 273 Ada, 27 parselde kayıtlı taşınmazdaki 1/3 hissesinin tamamını mirasçılardan mal kaçırmak maksadıyla davalı Mustafa Şen'e yaptığı satış işleminin muvazaalı oluşu ve dava konusu taşınmazın davalı tarafından dava dışı üçüncü kişiye satılmış olması nedeniyle; dava konusu taşınmazın güncel değerinin hesaplanmasını taşınmaz güncel değerinin, bilirkişi raporu ile belirlendikten sonra dava değerini arttırmak koşulu ile harca esas değer olarak 50.000,00 TL'sinin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile hisseleri oranında davacılara verilmesini talep ettiği, adres araştırmalarında ulaşılamayan MUSTAFA ŞEN - 50875836518 (Ökkeş ve Fatma oğlu, 1969 D.lu) tarafından davaya karşı itirazı olması halinde yazılı olarak mahkememize başvurulması aksi halde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02201837