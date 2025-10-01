×
OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 00:00

T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/208 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Osmaniye İli Merkez İlçesi Tehçi Mahallesi 154 ada 74 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : FERAMAZ ASLAN ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/208 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.09.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02304396

 