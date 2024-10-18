OSMANİYE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. OSMANİYE3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.31438206-2023/82-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Osmaniye 3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08/03/2024 tarih ve 2023/82 esas, 2024/393 karar sayılı ilamı ile Muhammedali ve Zibe kızı 01/01/1978 İDLİP doğumlu sanık Visal Berkat hakkında "İftira" suçundan TCK.nın 267/1 maddesi gereğince 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve sanığa verilen cezanın miktarı, suç nedeniyle maddi zararının bulunmaması, sanığın daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması ve sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve kişilik özellikleri göz önüne alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde kanaat oluşması nedeniyle CMK'nın 231/5-6 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ilanın tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla Tebligat Yasası'nın 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ve bir internet haber sitesinde ilanın yapıldığı tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına, tebliğinden itibaren 7 gün gün içerisinde mahkememize dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Osmaniye Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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