OSMANİYE 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

OSMANİYE

3. AİLE MAHKEMESİ

15.06.2026

Sayı :2024/387 Esas

Konu : İlanen tebliğ

Davacı, HATİCE ATALAN ile Davalılar, HACI ÇALIŞKAN, MUSTAFA ÇALIŞKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle;

Davalı MUSTAFA ÇALIŞKAN adına gerekçeli karar tebliği yapılamamış, kollukça yaptırılan araştırma neticesinde adresi tespit edilemediğinden adı geçen davalı adına gerekçeli kararın ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir. Davacı HATİCE ATALAN tarafından aleyhinize açılan ve mahkememizin 2024/387 esasına kayıtlı bulunan dava dosyasında karar verilmiş olup verilen karar aşağıdaki şekildedir. "Davanın usulden REDDİNE, 1-Dosyanın adli yardımlı açılmış olması ve adli yardım talebinin reddine karar verilmiş olması nedeniyle, dosyada yapılan; 427,60 TL başvurma harcı, 732,00 TL peşin harç ve 310,00 TL'den oluşan 1.469,40 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak HAZİNE ADINA İRAT KAYDINA, 2-Dosyada yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına, 3-Mahkememiz kararı kesinleştiğinde dosyada kalan bakiye gider avanslarının yatırana iadesine, Dair, davacı ve davalı vekilinin yüzlerine karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, gerekçesi ana çizgileriyle anlatıldı."

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak takip edilen 2 haftalık yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı ilanen tebliğ olunur. DAVALI MUSTAFA ÇALIŞKAN, Mehmet ve Emine oğlu, 01/12/1954 doğumlu, Gümüş Mahallesi Düziçi / OSMANİYE

#ilangovtr Basın no ILN02491522