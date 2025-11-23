OSMANİYE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. OSMANİYE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/968

KARAR NO : 2025/358

DAVALI : HACI OSMAN BALCI-25706674928 T.C. Nolu Raufbey mahallesi 9584 sk N.5 iç kapı no.7 Merkez OSMANİYE

Davacı Yaşar ABUK ile davalılar Abdullah Tekdemir ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (paylı mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize 16/04/2025 tarihli Gerekçeli Karar ekli davetiye çıkarılmış olup, gösterilen adreste deprem nedeniyle binanın yıkıldığından bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

16/04/2025 tarihli Hüküm'de:

1- Davanın KABULÜNE,

2- Dava konusu olan Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Aslanpınarı Köyü 139 ada 89 parsel sayılı taşınmaz ortaklığının üzerindeki hak ve yükümlülüklerle umum arasında açık artırma usulü ile SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,

3- Satış bedelinin davacı ve davalıların tapu kaydındaki payları oranında paylaştırılmasına,

4- Harçlar yasası gereğince satışına karar verilen parselin satış bedeli üzerinden binde (11,38) karar ve ilam harcının tapu kaydında belirtilen payları oranında davacı ve davalılardan tahsiline ve peşin alınan harcın mahsubuna,

Dair davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı verilen gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02340692