T.C.

OSMANİYE

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2025/102 Esas

İLAN

Davacılar Adem Ülger, Aydın Atila, Zekiye Atila ve Aynur Atila tarafından aleyhinize Mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Davalılar Gülen Ece Topaloğlu, Aslıhan Akkar Schenkl ve Hasan Kılıç adlarına mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerine, Osmaniye 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/192 esas sayılı dosyasından ulaşılamadığı ve ilanen tebligat yapıldığı anlaşılmakla ihtaratlı ön inceleme duruşmasına mahiyetindeki tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Osmaniye, Merkez, Mevlana Mah.2626 ada 2 parsel (yeni 2626 ada 42 parsel) sayılı taşınmazda meydana getirilen, Osmaniye 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/184 D.İş sayılı dosyasında alınan bilirkişi raporlarında A, B, C ve D harfi ile gösterilen yapıların sırasıyla Aynur Atila, Zekiye Atila, Adem Ülger ve Aydın Atila tarafından meydana getirildiğinin tespiti istemli açılan davada;

Ön inceleme tensip zaptının,"Belirlenen tarihte duruşmaya gelmeniz, sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre içinde dilekçelerde gösterilip henüz sunulmayan belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içerisinde bu hususların yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar ve tebliğ olunur."şerhi ile aşağıya kimlik bilgileri ibraz edilen davalılara tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/11/2025

İLGİLİ KİŞİ : GÜLEN ECE TOPALOĞLU - 73903068422

Sanatoryum Cad. 186/10Keçiören/ ANKARA

OSMANİYE ili, MERKEZ ilçesi, HACIOSMANLI mah/köy, 6 Cilt, 29 Aile sıra no, 126 sırada nüfusa kayıtlı, TEMEL ve YURT oğlu/kızı, 02/03/1980 dogumlu,

İLGİLİ KİŞİ : ASLIHAN AKKAR SCHENKL - 21940964634

Yalı Mahallesi 6523 Sk. 30C/80Karşıyaka/ İZMİR

HATAY ili, DÖRTYOL ilçesi, KÜRTÜL mah/köy, 2 Cilt, 471 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ERGÜN ve NERİMAN oğlu/kızı, 14/02/1978 dogumlu,

İLGİLİ KİŞİ : HASAN KILIÇ - 13074096022

Güzelyalı Mah. 81052 Sk. Safir Apt. No:14/11 Seyhan/ ADANA

SÜLEYMAN YÜCEL ve PERİHAN oğlu/kızı, 12/02/1974 dogumlu, 20.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02343693